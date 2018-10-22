Парламент Египта продлил действие режима чрезвычайного положения

Таким образом режим чрезвычайного положения в стране будет действовать еще три месяца. Как сообщает в понедельник, 22 октября, агентство Reuters, парламент поддержал решение

правительства, которое позволит египетским спецслужбам вплоть до середины января "принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также оберегать безопасность во всех районах страны".

Напомним, в Египте арестованы двое сыновей бывшего президента Хосни Мубарака, которых обвиняют в манипуляциях на фондовом рынке.

Гамаля и Алаа Мубарака обвинены в том, что они нарушили регуляционные правила фондового рынка и центрально банка. Их обвиняют в растрате 115 млн долларов.

Как сообщал УРА-Информ, против них было открыто дело в 2012 году, после того, как их отец был отстранен со своей должности. Они находились на свободе в течение трех лет после уплаты залога.