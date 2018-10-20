В Афганистане стартовали парламентские выборы

Сегодня, 20 октября в Афганистане в 33 участвующих в выборах провинциях начались "электроральные гонки" за право представлять регион в парламенте. Об этом передает Al Jazeera.
Сейчас известно, что 9 миллионов афганцев зарегистрировались для участия в парламентских выборах.
Так, в ходе избирательного процесса было зафиксировано два случая активности боевиков "Талибана". На одном из участков полисмены пытались обезвредить самодельное взрывное устройство, найденное возле избирательного участка в северо-западной части афганской столицы Кабул.
Также один инцидент был зафиксирован в провинции Гур, где талибы убили четырех местных правоохранителей, которые направлялись в избирательный центр в городе Фирузкух.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане прогремел взрыв, погиб политик.