21:00 20.10.2018 | Политика | Новости
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В Афганистане стартовали парламентские выборы

Сегодня, 20 октября в Афганистане в 33 участвующих в выборах провинциях начались "электроральные гонки" за право представлять регион в парламенте. Об этом передает Al Jazeera.

В Афганистане стартовали парламентские выборы

Сейчас известно, что 9 миллионов афганцев зарегистрировались для участия в парламентских выборах.

Так, в ходе избирательного процесса было зафиксировано два случая активности боевиков "Талибана". На одном из участков полисмены пытались обезвредить самодельное взрывное устройство, найденное возле избирательного участка в северо-западной части афганской столицы Кабул.

Также один инцидент был зафиксирован в провинции Гур, где талибы убили четырех местных правоохранителей, которые направлялись в избирательный центр в городе Фирузкух.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Афганистане прогремел взрыв, погиб политик. 


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