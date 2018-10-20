В Афганистане стартовали парламентские выборы

Сейчас известно, что 9 миллионов афганцев зарегистрировались для участия в парламентских выборах.

Так, в ходе избирательного процесса было зафиксировано два случая активности боевиков "Талибана". На одном из участков полисмены пытались обезвредить самодельное взрывное устройство, найденное возле избирательного участка в северо-западной части афганской столицы Кабул.

Также один инцидент был зафиксирован в провинции Гур, где талибы убили четырех местных правоохранителей, которые направлялись в избирательный центр в городе Фирузкух.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане прогремел взрыв, погиб политик.