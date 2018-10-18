09:04 18.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине реформируют систему проверок бизнеса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на полноценное введение рискоориентированной системы проверок бизнеса в стране до конца 2018 года.

В Украине реформируют систему проверок бизнеса

Об этом Премьер сообщил в среду, 17 октября, в Киеве на инспекционном форуме "Проверок.net".

Для этой цели он призвал все проверяющие органы до конца 2018 года активизировать свою работу и утвердить критерии рисков в  сферах своей деятельности, чтобы подключиться к работе на едином портале проверок.

На форуме также был представлен онлайн-сервис "Кабинет по управлению рисками", который позволит предпринимателям более эффективно планировать свою деятельность благодаря возможности онлайн-взаимодействия с инспекциями.

На данный момент в работе интегрированного портала принимают участие 26 из 33 инспекционных органов. По состоянию на средину октябрь в системе зарегистрировано около 250 тыс. планов и 48 тыс. результатов проверок.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Национальный банк констатирует, что инфляционные ожидания бизнеса улучшились и составили 8,9%.


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