В Украине реформируют систему проверок бизнеса

Об этом Премьер сообщил в среду, 17 октября, в Киеве на инспекционном форуме "Проверок.net".

Для этой цели он призвал все проверяющие органы до конца 2018 года активизировать свою работу и утвердить критерии рисков в сферах своей деятельности, чтобы подключиться к работе на едином портале проверок.

На форуме также был представлен онлайн-сервис "Кабинет по управлению рисками", который позволит предпринимателям более эффективно планировать свою деятельность благодаря возможности онлайн-взаимодействия с инспекциями.

На данный момент в работе интегрированного портала принимают участие 26 из 33 инспекционных органов. По состоянию на средину октябрь в системе зарегистрировано около 250 тыс. планов и 48 тыс. результатов проверок.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Национальный банк констатирует, что инфляционные ожидания бизнеса улучшились и составили 8,9%.