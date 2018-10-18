13:12 18.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205954:labazovych

Рада почтила минутой молчания память погибших в оккупированной Керчи

Народные депутаты в Верховной Раде, 18 октября, почтили минутой молчания память погибших в результате нападения со взрывом и стрельбой в колледже оккупированной Керчи.

Рада почтила минутой молчания память погибших в оккупированной Керчи

Минуту молчания о погибших объявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент.

Как отмечается, председатель парламента выразил соболезнования родным и близким детей погибших и пострадавших в результате взрыва, который произошел в  политехническом колледже в г. Керчь.

С его слов, в украинском городе Керчь безумная кровавая трагедия забрала 20 жизней, и большинство из них это дети. Также он подчеркнул, что подобных ситуаций никогда не было в оккупированном городе.

"Безумие "русского мира" ударило по невинным детям. Это наша боль. Это наши дети. Я высказываю соболезнования родным и близким невинных жертв", - добавил Парубий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аннексированной Россией Керчи продолжает расти количество жертв и пострадавший в результате взрыва в политехническом колледже.


Поделиться
Читайте также:
 
В октябре Киев побил уже три столетних температурных рекорда Наличный доллар в четверг немного вырос Рада рассмотрит проект закона о запрете пропаганды "русского мира" Нефть Brent торгуется ниже 80 долларов за баррель
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив