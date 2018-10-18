Рада почтила минутой молчания память погибших в оккупированной Керчи

Минуту молчания о погибших объявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент.

Как отмечается, председатель парламента выразил соболезнования родным и близким детей погибших и пострадавших в результате взрыва, который произошел в политехническом колледже в г. Керчь.

С его слов, в украинском городе Керчь безумная кровавая трагедия забрала 20 жизней, и большинство из них это дети. Также он подчеркнул, что подобных ситуаций никогда не было в оккупированном городе.

"Безумие "русского мира" ударило по невинным детям. Это наша боль. Это наши дети. Я высказываю соболезнования родным и близким невинных жертв", - добавил Парубий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аннексированной Россией Керчи продолжает расти количество жертв и пострадавший в результате взрыва в политехническом колледже.