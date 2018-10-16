15:19 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вселенский патриархат будет служить в Андреевской церкви, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко очень надеется на поддержку Верховной Рады в вопросе передачи Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Вселенский патриархат будет служить в Андреевской церкви, - Порошенко

Как заявил глава правительства журналистам в ходе посещения Международного центра миротворчества и безопасности, вскоре этот вопрос будет инициирован в парламенте.

Он отметил, что это будет место, где будут проходить службы божьи Вселенского патриархата.

По словам президента, данное предложение было согласовано с церковными иерархами.

Добавим, что соответствующую информацию ранее анонсировала народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщив, что в ближайшие дни будет внесен в Верховную Раду Украины проект о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Епархии украинской православной церкв Московского патриархата, которые не присоединятся к процессу создания единой украинской православной церкви, после ее создания больше не смогут называться украинской церковью. 


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