14:52 16.10.2018 | Политика | Новости
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Италия намерена добиться ослабления санкций против РФ

Власти Италии на саммите в Брюсселе предложат Европейскому Союзу ослабить санкции против Российской Федерации. Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.

Италия намерена добиться ослабления санкций против РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на заседании лидеров ЕС 18 октября предложит разрешить Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскоу банку реконструкции и развития (ЕБРР) финансировать малые и средние предприятия в России, как это было до введения санкций в 2014 году.

Соответствующие постановление вряд ли будет одобрено на октябрьском саммите, но ее могут принять на саммите в декабре, когда лидеры ЕС должны голосовать за продление санкций против России.

Предложение Италии состоит в том, что двум европейским банкам необходимо разрешить возобновить финансирование небольших частных российских компаний, потому что они не имеют тесных связей с Кремлем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министры иностранных дел ЕС разработали новые санкции в отношении разработчиков химического оружия. Штрафные меры включают замораживание активов, запрет на въезд в европейские страны, а также на получение средств от физических и юридических лиц с ЕС. 


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