ЕС введет санкции против разработчиков химического оружия, - Могерини

Такое заявление сделала верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Совет Евросоюза по иностранным делам ранее утвердил механизм введения санкций за разработку и применение химического оружия, этот механизм был разработан еще в конце июня.

При этом, новый режим ограничений не предусматривает санкций против государств. Штрафные меры включают замораживание активов, запрет на въезд в европейские страны, а также на получение средств от физических и юридических лиц с ЕС.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Совет Европейского союза инициировал собрание 15 министров иностранных дел для обсуждения ситуации с приминение химоружия в "горячих точках". Сообщается, что министры будут решать какие именно санкции стоит применить против нарушителей и стран, имеющих в наличии химическое оружие.