В Британии призывают ввести против РФ новые санкции

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Великобритании.

Как отмечается, в Люксембурге предполагается подписать документ, который предусматривает санкции после химических атак в Сирии и Солсбери. Так, в пакете санкций предполагается ограничить въезд в Евросоюз и заморозить европейские счета руководителей разведывательных служб России и их ближайших соратников.

"Новые санкции были предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что новые санкции могут коснуться не только РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине.