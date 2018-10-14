17:16 14.10.2018 | Политика | Новости
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В Британии призывают ввести против РФ новые санкции

В Министерстве иностранных дел Великобритании призвали ввести санкции против России в связи с применением химического оружия. Соответствующие ограничения должны вступить силу с 15 октября.

В Британии призывают ввести против РФ новые санкции

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Великобритании.

Как отмечается, в Люксембурге предполагается подписать документ, который предусматривает санкции после химических атак в Сирии и Солсбери. Так, в пакете санкций предполагается ограничить въезд в Евросоюз и заморозить европейские счета руководителей разведывательных служб России и их ближайших соратников.

"Новые санкции были предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что новые санкции могут коснуться не только РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине.


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