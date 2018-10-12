Суд вызвал Януковича для последнего слова на 23 октября

Как отмечается, выступление с последним словом Януковича состоится без привлечения компетентных органов Российской Федераци.

По словам Девятко, запасные даты для выступления адвоката Александра Байдыка и для последнего слова Виктора Януковича определены следующим образом:

- 09:00 19 октября;

- 09:00 22 октября;

- 09:00 23 октября;

- 09:00 24 октября;

- 09:00 25 октября;

- 09:00 26 октября.

Вместе с тем судья собирается обратится к Святошинскому райсуду с просьбой перенести заседания господина Александра Горошинского. В связи с этим названы следующие даты: 09:00 29 октября, 09:00 30 октября и 09:00 31 октября. При этом 22 октября в зале судебного заседания выступит Байдык, а 23 октября Виктор Янукович.

При этом, адвокат Горошинский объяснил причину долгого выступления защиты. По его словам, информация, которую он предоставляет суду, крайне важная.

"Я делаю это так, как я делаю, цитируя показания свидетелей, поскольку показания свидетелей подтверждают факты, зафиксированные на многих видео. Я хочу, чтобы это прозвучало в суде", - подчеркнул адвокат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Оболонском районном суде Киева обнародовали текст письма бывшего президента Виктора Януковича лидеру РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.