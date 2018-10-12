13:36 12.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд вызвал Януковича для последнего слова на 23 октября

 

Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Виктора Януковича на 12 октября для провозглашения последнего слова. Об этом заявил судья Владислав Девятко, передает РБК-Украина.

Суд вызвал Януковича для последнего слова на 23 октября

Как отмечается, выступление с последним словом Януковича состоится без привлечения компетентных органов Российской Федераци.

По словам Девятко, запасные даты для выступления адвоката Александра Байдыка и для последнего слова Виктора Януковича определены следующим образом:

- 09:00 19 октября;

- 09:00 22 октября; 

- 09:00 23 октября; 

- 09:00 24 октября; 

- 09:00 25 октября; 

- 09:00 26 октября.

Вместе с тем судья собирается обратится к Святошинскому райсуду с просьбой перенести заседания господина Александра Горошинского. В связи с этим названы следующие даты: 09:00 29 октября, 09:00 30 октября и 09:00 31 октября. При этом 22 октября в зале судебного заседания выступит Байдык, а 23 октября Виктор Янукович.

При этом, адвокат Горошинский объяснил причину долгого выступления защиты. По его словам, информация, которую он предоставляет суду, крайне важная.

"Я делаю это так, как я делаю, цитируя показания свидетелей, поскольку показания свидетелей подтверждают факты, зафиксированные на многих видео. Я хочу, чтобы это прозвучало в суде", - подчеркнул адвокат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Оболонском районном суде Киева обнародовали текст письма бывшего президента Виктора Януковича лидеру РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.


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