09:55 11.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Изменились правила использования оружия

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями военных сил Украины.

Изменились правила использования оружия

Соответствующее заявление уже опубликоване на сайте Кабмина.

Теперь, согласно новым правилам,  применять оружие или военную технику можно для:                                                                                                                     

отражения нападения или предупреждения нападения на охраняемые объекты;
освобождения заложников или военнопленных, захваченных объектов или предотвращения такого захвата;
уничтожение оружия, боевой техники, транспортных и технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;
защиты гражданских лиц и объектов;
задержанию лиц, причастных к вооруженной агрессии;
остановки действий лиц, совершающих правонарушения;
в ряде других случаев, определенных приказом руководителя Объединенных сил.

Отметим, что оружие в случае предупреждения не рекомендуют использовать. В первую очередь необходимо приложить всевозможные усилия для привлечения внимания. Предупредительные меры должны быть исчерпывающими и обеспечивать возможность отказаться от нападения. В случае, когда применения оружия неизбежно, командир должен обеспечить сохранение человеческих жизней, минимизировать ранения гражданских лиц, обеспечить оказание медицинской помощи раненым и возможность эвакуации лиц в кратчайшие сроки.

А вот в случае внезапного нападения, оружие и техника все так же могут применяться без предупредительных мероприятий.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украину поступила партия американского летального оружия.


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