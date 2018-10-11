Изменились правила использования оружия

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями военных сил Украины.
Соответствующее заявление уже опубликоване на сайте Кабмина.
Теперь, согласно новым правилам, применять оружие или военную технику можно для:
отражения нападения или предупреждения нападения на охраняемые объекты;
освобождения заложников или военнопленных, захваченных объектов или предотвращения такого захвата;
уничтожение оружия, боевой техники, транспортных и технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;
защиты гражданских лиц и объектов;
задержанию лиц, причастных к вооруженной агрессии;
остановки действий лиц, совершающих правонарушения;
в ряде других случаев, определенных приказом руководителя Объединенных сил.
Отметим, что оружие в случае предупреждения не рекомендуют использовать. В первую очередь необходимо приложить всевозможные усилия для привлечения внимания. Предупредительные меры должны быть исчерпывающими и обеспечивать возможность отказаться от нападения. В случае, когда применения оружия неизбежно, командир должен обеспечить сохранение человеческих жизней, минимизировать ранения гражданских лиц, обеспечить оказание медицинской помощи раненым и возможность эвакуации лиц в кратчайшие сроки.
А вот в случае внезапного нападения, оружие и техника все так же могут применяться без предупредительных мероприятий.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украину поступила партия американского летального оружия.