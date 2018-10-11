Изменились правила использования оружия

Соответствующее заявление уже опубликоване на сайте Кабмина.

Теперь, согласно новым правилам, применять оружие или военную технику можно для:

отражения нападения или предупреждения нападения на охраняемые объекты;

освобождения заложников или военнопленных, захваченных объектов или предотвращения такого захвата;

уничтожение оружия, боевой техники, транспортных и технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;

защиты гражданских лиц и объектов;

задержанию лиц, причастных к вооруженной агрессии;

остановки действий лиц, совершающих правонарушения;

в ряде других случаев, определенных приказом руководителя Объединенных сил.

Отметим, что оружие в случае предупреждения не рекомендуют использовать. В первую очередь необходимо приложить всевозможные усилия для привлечения внимания. Предупредительные меры должны быть исчерпывающими и обеспечивать возможность отказаться от нападения. В случае, когда применения оружия неизбежно, командир должен обеспечить сохранение человеческих жизней, минимизировать ранения гражданских лиц, обеспечить оказание медицинской помощи раненым и возможность эвакуации лиц в кратчайшие сроки.

А вот в случае внезапного нападения, оружие и техника все так же могут применяться без предупредительных мероприятий.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украину поступила партия американского летального оружия.