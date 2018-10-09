15:23 09.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российский омбудсмен опроверг информацию о прекращении голодовки Сенцовым

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак рассказал, что заключенный в Российской Федерации Олег Сенцов не прекращал голодовку. Об этом передает издание ТАСС.

Российский омбудсмен опроверг информацию о прекращении голодовки Сенцовым

Сак отметил, что украинец, который находится в исправительной колонии в Лабытнангах, объявил голодовку 14 мая и на данный момент официального заявления о ее прекращении нет.

"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. Он так и голодает", - сказал Сак, добавив, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное".

Также политик рассказал, что официально Сенцов пятого октября обращался к начальнику ИК "Белый медведь", с заявлением, что он начинает принимать пищу с шестого октября. Однако, сейчас принимает пищу под контролем врачей в части дозировки.

Вместе с тем, российский "Интерфакс" со ссылкой на Сака сообщает, что Сенцов прекратил голодовку и начал принимать пищу.

Напоследок Сак сказал, что в следующий раз отправится в ноябре к Сенцову.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов с сегодняшнего дня прекратил голодовку, которую соблюдал с мая месяца. Как утверждает замдиректор РФ, для украинца диетологи Москвы разработали специальную диету для вывода из голодовки.


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