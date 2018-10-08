В Кабмине определили города, которые не готовы к отопительному сезону

Вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко утверждает, что уровень расчетов за коммунальные услуги по стране составляет 88%, а проблемы с подготовкой к отопительному сезону наблюдаются в Коцюбинском, в Смеле, Шепетовке.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Эдуард Кругляк говорит, что к отопительному сезону 2018-2019 годов подготовлены 99,8% всех объектов, в том числе жилые дома и социальная сфера.

Политик добавил, что с технической точки зрения страна готова к отопительному сезону 2018/2019 годов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине должен стартовать отопительный сезон с 15 октября. Однако, тепло в домах может появится раньше этой даты. В ведомстве отметили, что вскоре состоится совещание по этому вопросу, чтобы выяснить состояние теплокоммунэнерго.