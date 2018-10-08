19:10 08.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко хочет ужесточить наказание за подкуп избирателей на выборах - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко глубоко убежден, что на сегодняшний день в стране необходимо усилить наказание за подкуп избирателей на выборах. 

Порошенко хочет ужесточить наказание за подкуп избирателей на выборах - ФОТО

Об этом он заявил в ходе встречи с новыми членами Центризбиркома страны, которые были назначены 20 сентября.

Отмечается, все кандидаты, которые увлечены в подкупе должны немедленно снять свою кандидатуру. Президент выразил надежду как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство.

Согласно словам Порошенко, соответствующие инициативы готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ. Также он рассчитывает, что члены ЦИК присоединятся к обсуждению документа, после чего он внесёт его на рассмотрение Верховной рады.

"Я готов после обсуждения на Нацсовете при участии новых членов ЦИК внести в парламент и определить этот законопроект как неотложный", - сказал президент.

В 2019 году на Украине состоятся выборы президента и парламента страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Глава украинского государства Петр Порошенко находится в подготовленном процессе к переговорам с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения по кандидатуре в обновленную Центральную избирательную комиссию.


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