В Южной Кореи к пожизненному заключению приговорили бывшего главу государства

Кун Хи, который был приговорен к пожизненному тюремному сроку. Его также оштрафовали на 11,5 млн долларов, обвинив в использовании служебного положения с целью собственного обогащения.

Сам Бак заявил, что имеет плохое состояние здоровья, и что обвинения против него имеют политическую мотивацию бывшей оппозиции, которой после его ухода с основной политической сцены, удалось прийти к власти. Сам приговор называет "псевдомотивированным" и "сфабрикованным".

Суд дал Кун Хи 15 лет лишения свободы, что фактически равно пожизненному заключению в его возрасте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что необходимо провести второй северокорейско-американский саммит для решения задачи денуклеаризации Корейского полуострова.