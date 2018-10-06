В Южной Кореи к пожизненному заключению приговорили бывшего главу государства

Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак получил 15 лет тюремного заключения за взяточничество. Об этом передает BBC.
Кун Хи, который был приговорен к пожизненному тюремному сроку. Его также оштрафовали на 11,5 млн долларов, обвинив в использовании служебного положения с целью собственного обогащения.
Сам Бак заявил, что имеет плохое состояние здоровья, и что обвинения против него имеют политическую мотивацию бывшей оппозиции, которой после его ухода с основной политической сцены, удалось прийти к власти. Сам приговор называет "псевдомотивированным" и "сфабрикованным".
Суд дал Кун Хи 15 лет лишения свободы, что фактически равно пожизненному заключению в его возрасте.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что необходимо провести второй северокорейско-американский саммит для решения задачи денуклеаризации Корейского полуострова.