21:51 05.10.2018 | Политика | Новости
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США обвинили КНР в масштабной краже государственных материалов "особой важности"

Китайские "мигранты" и спецслужбы на протяжении трех лет воровали данные американских спецлужб. Об этом передает Businessweek.

США обвинили КНР в масштабной краже государственных материалов

Согласно опубликованной информации, китайские спецслужбы устанавливали миниатюрные чипы в американские серверные платы, позволяющие обходить любую программную защиту и красть данные из датацентров крупных компаний.

Это уже не первое обвинение в краже интеллектуальной собственности, а также информационных данных представителей КНР в Америке. Кроме того, после обнаружения проблем в 2015 американские спецслужбы начали расследование, а от проблемных серверов отказались Apple и Amazon.

В свою очередь, компания-производитель "зараженных" плат утверждает, что ничего не знает об использовании проданного оборудования. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что Китай вмешивается в ход промежуточных выборов в конгресс США.


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