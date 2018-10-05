США обвинили КНР в масштабной краже государственных материалов "особой важности"

Согласно опубликованной информации, китайские спецслужбы устанавливали миниатюрные чипы в американские серверные платы, позволяющие обходить любую программную защиту и красть данные из датацентров крупных компаний.

Это уже не первое обвинение в краже интеллектуальной собственности, а также информационных данных представителей КНР в Америке. Кроме того, после обнаружения проблем в 2015 американские спецслужбы начали расследование, а от проблемных серверов отказались Apple и Amazon.

В свою очередь, компания-производитель "зараженных" плат утверждает, что ничего не знает об использовании проданного оборудования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что Китай вмешивается в ход промежуточных выборов в конгресс США.