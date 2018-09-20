10:14 20.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий открыл заседание парламента - прямая трансляция

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в четверг, 20 сентября, открыл утренние заседания парламента.

Парубий открыл заседание парламента - прямая трансляция

В зале зарегистрировано 375 народных депутатов. В эти минуты президент Украины Петр Порошенко начал свое ежегодное послание о внутреннем и внешнем положении Украины.

В зале также присутствует весь состав Кабинета министров во главе с премьер-министром страны Владимиров Гройсманом.

После выступления президента народные депутаты планируют уволить с должности всех членов Центральной избирательной комиссии и назначение нового состава ЦИК. Также сегодня депутаты попытаются внести изменения в Конституцию Украины, то есть принять проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 20 сентября, подписал законопроект №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии". Его автором является спикер Верховной рады Андрей Парубий. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной рады.


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