Парубий открыл заседание парламента - прямая трансляция

В зале зарегистрировано 375 народных депутатов. В эти минуты президент Украины Петр Порошенко начал свое ежегодное послание о внутреннем и внешнем положении Украины.

В зале также присутствует весь состав Кабинета министров во главе с премьер-министром страны Владимиров Гройсманом.

После выступления президента народные депутаты планируют уволить с должности всех членов Центральной избирательной комиссии и назначение нового состава ЦИК. Также сегодня депутаты попытаются внести изменения в Конституцию Украины, то есть принять проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 20 сентября, подписал законопроект №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии". Его автором является спикер Верховной рады Андрей Парубий. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной рады.