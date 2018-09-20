10:45 20.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204014:Polishuk

Обновление ЦИК депутаты рассмотрят в четверг в четыре часа

Верховная рада Украины планирует рассмотреть вопрос обновления Центральной избирательной комиссии в четверг, 20 сентября, в четыре часа на вечернем пленарном заседании.

Обновление ЦИК депутаты рассмотрят в четверг в четыре часа

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter парламента. Вместе с тем некоторые депутаты допускают обращение закона в Конституционном суде.

В частности, как сообщал РБК-Укриана, в "Оппозиционном блоке" уже заявили, что рассматривают возможность обращения в Конституционный суд для обжалования закона об увеличении состава ЦИК, поскольку сама процедура принятия закона вызвала у них неоднозначные оценки .

В свою очередь первый заместитель главы комитета по вопросам правовой политики Леонид Емец, также допустил что закон может быть обжалован в Конституционном суде. По его словам, согласно регламенту, после регистрации законопроекта отведено 14 дней для внесения альтернативных проектов, а этого не было сделано.

В "Самопомочи" также считают, что закон был проголосован с грубыми нарушениями регламента. Это значит, что теперь любой человек может обжаловать его в Конституционном суде. Эта процедура должна была хотя бы иметь первое и второе чтение. И между первым и вторым чтением у нас была бы дискуссия, - пояснил свою позицию глава фракции Олег Березюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии", автором которого является спикер Верховной рады Андрей Парубий. Закон предусматривает увеличение количества членов Центризбиркома с 15 до 17 человек. Согласно документу, он вступит в силу с дня опубликования.


Поделиться
Читайте также:
 
Парубий открыл заседание парламента - прямая трансляция Президент сегодня выступит с ежегодным посланием к депутатам Президент подписал закон об увеличении количества членов ЦИК до 17 Сумской городской суд разрешил задержать вдову убитого депутата Анатолия Жука
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив