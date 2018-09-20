Обновление ЦИК депутаты рассмотрят в четверг в четыре часа

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter парламента. Вместе с тем некоторые депутаты допускают обращение закона в Конституционном суде.

В частности, как сообщал РБК-Укриана, в "Оппозиционном блоке" уже заявили, что рассматривают возможность обращения в Конституционный суд для обжалования закона об увеличении состава ЦИК, поскольку сама процедура принятия закона вызвала у них неоднозначные оценки .

В свою очередь первый заместитель главы комитета по вопросам правовой политики Леонид Емец, также допустил что закон может быть обжалован в Конституционном суде. По его словам, согласно регламенту, после регистрации законопроекта отведено 14 дней для внесения альтернативных проектов, а этого не было сделано.

В "Самопомочи" также считают, что закон был проголосован с грубыми нарушениями регламента. Это значит, что теперь любой человек может обжаловать его в Конституционном суде. Эта процедура должна была хотя бы иметь первое и второе чтение. И между первым и вторым чтением у нас была бы дискуссия, - пояснил свою позицию глава фракции Олег Березюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии", автором которого является спикер Верховной рады Андрей Парубий. Закон предусматривает увеличение количества членов Центризбиркома с 15 до 17 человек. Согласно документу, он вступит в силу с дня опубликования.