Члены саммита в Зальцбурге определили главные темы переговоров

Сегодня 19 сентября, в Зальцбурге на закрытом совещании соберутся главы и представители стран ЕС. Такое собрание пройдет в Австрии, потому что страна является председателем Совета ЕС.
Представителем ЕС Дональдом Туском было определено главные вопросы которые волнуют европейскую общественность. А именно лидеры стран обсудят: вопрос миграции, внутренней безопасности и Brexit.
Великобритания на переговорах
По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мей будут активно подыматься вопрос отравления Скрипалей и продолжения вмешательства Российской Федерации в политику стран. Также политик расскажет о результатах и доводах британских спецслужб.
Добавим, что встреча начнется с ужина 28 членов, в ходе которого также будут подыматься важные политические вопросы.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", в Министерстве иностранных дел РФ выразили обеспокоенность инициативой Украины прекратить действие договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве с РФ. Там выразили надежду, что отношения будут восстанавливать другие украинские политики.