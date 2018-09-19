10:51 19.09.2018 | Политика | Новости
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Члены саммита в Зальцбурге определили главные темы переговоров

Сегодня 19 сентября, в Зальцбурге на закрытом совещании соберутся главы и представители стран ЕС. Такое собрание пройдет в Австрии, потому что страна является председателем Совета ЕС.

Члены саммита в Зальцбурге определили главные темы переговоров

Представителем ЕС Дональдом Туском было определено главные вопросы которые волнуют европейскую общественность. А именно лидеры стран обсудят: вопрос миграции, внутренней безопасности и Brexit.

Великобритания на переговорах

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мей будут активно подыматься вопрос отравления Скрипалей и продолжения вмешательства Российской Федерации в политику стран. Также политик расскажет о результатах и доводах британских спецслужб.

Добавим, что встреча начнется с ужина 28 членов, в ходе которого также будут подыматься важные политические вопросы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", в Министерстве иностранных дел РФ выразили обеспокоенность инициативой Украины прекратить действие договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве с РФ. Там выразили надежду, что отношения будут восстанавливать другие украинские политики.


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