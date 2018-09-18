Профильный комитет рекомендовал Раде расширить состав ЦИК

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комитета. Как пояснил в кулуарах парламента глава комитета Руслана Князевича, решение поддержали 12 членов правового комитета, при этом три человек были "против".

Политик также отметил, что законопроект могут рассмотреть в сессионном зале уже сегодня, добавив что, по мнению комитета, если меняется цифра с 15 на 17, то не понятно зачем нужно второе чтение.

Если это означает, что будет пять тысяч поправок, где будут цифры меняться - это не серьезно. Это работа правового комитета, это вопрос политической целесообразности. Пусть берет на себя ответственность сессионный зал. И спикер Рады, наверное, из этих соображений как политический лидер парламента предложил эту инициативу, - пояснил Князевич.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий внес в парламент законопроект об увеличении количества членов Центральной избирательной комиссии.