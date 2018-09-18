13:31 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет рекомендовал Раде расширить состав ЦИК

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия во вторник, 18 сентября, поддержал законопроект, которые расширит состав членов Центральной избирательной комиссии до 17 членов.

Профильный комитет рекомендовал Раде расширить состав ЦИК

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комитета. Как пояснил в кулуарах парламента глава комитета Руслана Князевича, решение поддержали 12 членов правового комитета, при этом три человек были "против".

Политик также отметил, что законопроект могут рассмотреть в сессионном зале уже сегодня, добавив что, по мнению комитета, если меняется цифра с 15 на 17, то не понятно зачем нужно второе чтение.

Если это означает, что будет пять тысяч поправок, где будут цифры меняться - это не серьезно. Это работа правового комитета, это вопрос политической целесообразности. Пусть берет на себя ответственность сессионный зал. И спикер Рады, наверное, из этих соображений как политический лидер парламента предложил эту инициативу, - пояснил Князевич.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий внес в парламент законопроект об увеличении количества членов Центральной избирательной комиссии.


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