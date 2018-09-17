19:19 17.09.2018 | Политика | Новости
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Финляндия готова начать мирный диалог с Россией

Президент Финляндии призвал скандинавские страны налаживать отношения с Российской Федерацией. Об этом передает Yle.

Финляндия готова начать мирный диалог с Россией

Саули Ниинисте считает, что в условиях превосходящей военной мощи такого соседа, как РФ необходимо уметь находить компромисс для совместного сосуществования. Для этого понадобиться разговаривать с позиций прагматичного партнера, нежели "опасного напарника".

"Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, то они будут видеть врагов. Это их позиция", - отметил Ниинисте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Финляндии Саули Ниинисте отказывается вступать в НАТО из-за возможности быть уничтоженными Россией. В случае, если Финляндия все-таки решиться стать членом НАТО, то Россия будет вынуждена реагировать на продвижение инфраструктур НАТО своими силами в Карелии, этого нам не нужно, отметил глава государства.


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