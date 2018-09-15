12:20 15.09.2018 | Политика | Новости
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Помпео пообещал "наказать" Россию, если та еще раз попытается вмешаться в американские выборы

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, как США будут бороться с агентами вляиния, которые попытаются вмешаться в следующие американские выборы. Об этом передает пресс-служаб Госдепартамента.

Помпео пообещал

По его словам, первое и самое необходимо - это максимально минимизировать последствия возможной дезинформации и других средств для содействия нестабильности в США. На такой случай в указе президента Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборы предусмотрены ответ на подобные инциденты.

"Если Россия или любой другой зарубежный правительство или лица, действующие в их интересах, вмешаются в выборы в США, последствия будут быстрыми и серьезными", - подчеркнул Помпео

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Госдепартамента США Майкл Помпео обратился с просьбой к министру иностранных дел России Сергею Лаврову немедленно освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который более трех месяцев держит голодовку.


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