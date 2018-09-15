Помпео пообещал "наказать" Россию, если та еще раз попытается вмешаться в американские выборы

По его словам, первое и самое необходимо - это максимально минимизировать последствия возможной дезинформации и других средств для содействия нестабильности в США. На такой случай в указе президента Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборы предусмотрены ответ на подобные инциденты.

"Если Россия или любой другой зарубежный правительство или лица, действующие в их интересах, вмешаются в выборы в США, последствия будут быстрыми и серьезными", - подчеркнул Помпео.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Госдепартамента США Майкл Помпео обратился с просьбой к министру иностранных дел России Сергею Лаврову немедленно освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который более трех месяцев держит голодовку.