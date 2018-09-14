14:43 14.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд отпустил Омеляна под личное поручительство

Соломенский райсуд Киева принял решение отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки. По состоянию на 14 сентября, чиновник подозревается в незаконном обогащении, передают украинские СМИ.

Суд отпустил Омеляна под личное поручительство

Сообщается, что по итогам решения суда, поручителями выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и народный депутат от "Народного фронта" Федор Бендюженко.

Напомним, несколько дней назад Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.

В ответ на все обвинения Омелян заявил, что на него осуществляется давление со стороны сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины. Поэтому, он будет как можно скорее добиваться привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что уходить в отставку не собирается. Вместе с тем он уверен, что после его отставки все обвинения против него исчезли бы.


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