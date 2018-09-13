09:57 13.09.2018 | Политика | Новости
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Власти Чехии перенесут посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Президент Чешской Республики Милош Земан принял окончательное решение перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом передаёт израильский телеканал "И24ньюс".

Власти Чехии перенесут посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Отмечается, лидер Чехии обьявил о переносе дипломатического представительства на встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, председателем нижней палаты парламента, а также министрои иностранных дел и министром обороны.

По словам Земана, в следующем месяце планируется открыть почётное консульство Чехии в Иерусалиме. Кроме того, в проекте будут перенесены представительства чешских государственных учреждений, а завершающим этапом станет открытие посольства.

Стоит добавить, что 14 мая 2018 американский власти официально открыли свое посольство в Иерусалиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Украины и Израиля проводят переговоры по вопросу переноса посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим. Информацию об этом подтвердил министр по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль, министр по вопросам охраны окружающей среды Зеэв Элькин.


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