Совет ООН по правам человека подымит вопрос Украины

Как известно, до конца текущего месяца делегации 47 стран, входящих в совет, обсудят также защиту прав пожилых людей, борьбу с современными формами рабства, предотвращение негативного воздействия односторонних санкций на права человека.

Кроме того, на открытии впервые выступит с обзором состояния прав и свобод в мире новый верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Интерактивное обсуждение положения в Украине и в Йемене состоится 25 сентября. Выводы основанных Советом ООН по правам человека комиссий, занимающихся Мьянмой, Сирией и Южным Суданом, будут рассмотрены 17 сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки заявили, что выходят из Совета Организации объединенных наций по правам человека. Штаты обвинив Организацию в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".