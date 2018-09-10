08:21 10.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203237:nastya

Совет ООН по правам человека подымит вопрос Украины

В понедельник 10 сентября Совет ООН в ходе 39-й сессии, которая открывается в Женеве, рассмотрит состояние в Украине, Йемене, Сирии, Мьянме, Бурунди, Южном Судане, Ливии и еще в двух десятках стран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Совет ООН по правам человека подымит вопрос Украины

Как известно, до конца текущего месяца делегации 47 стран, входящих в совет, обсудят также защиту прав пожилых людей, борьбу с современными формами рабства, предотвращение негативного воздействия односторонних санкций на права человека.

Кроме того, на открытии впервые выступит с обзором состояния прав и свобод в мире новый верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Интерактивное обсуждение положения в Украине и в Йемене состоится 25 сентября. Выводы основанных Советом ООН по правам человека комиссий, занимающихся Мьянмой, Сирией и Южным Суданом, будут рассмотрены 17 сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки заявили, что выходят из Совета Организации объединенных наций по правам человека. Штаты обвинив Организацию в "хронической предвзятости по отношению к Израилю". 


Поделиться
Читайте также:
 
В Москве на Курском вокзале неизвестный с ножом напал на людей, два человека ранены Боевики за сутки 25 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе Власти Беларуси не смогли договориться с МВФ о сроках реализации реформ Премьер-министр Швеции заявил, что не намерен уходить в отставку
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив