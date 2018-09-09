Танковые бригады укомплектованы на 100%, - Полторак

Об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, министр поздравил военнослужащих-танкистов с профессиональным праздником и отметил, что сегодня они имеют возможность комплектовать корпус резерва танковых подразделений, которые готовы и в любое время могут пополнить некомплект, если он будет.

А при необходимости, при принятии соответствующего решения, выполнять задачи по назначению, - отметил Полторак во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил.

Министр также добавил, что происходит модернизация систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко заявил о необходимости повышения зарплат военных минимум на 30%.