Россия предупредила США, что американские военные могут попасть под удар в Сирии

Соответствующая новость о бомбардировке вызвала беспокойство у американского командования, ведь множество американских солдат могло погибнуть, передает CNN.

Отмтеим, что сейчас пока неизвестно, каким образом российская сторона проинформировала американскую о своих намерениях. Однако, несмотря на это, силы США теперь будут держаться подальше от Эт-Танфа.

"Соединенные Штаты не намерены сражаться с правительством Сирии или какими-либо группами, которые могут оказывать ему поддержку. Но в случае атаки Соединенные Штаты без колебаний используют всю необходимую и соответствующую силу для защиты США, коалиции и сил партнеров", - заявил один из источников телеканалу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Великобритания и дальше будет соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному разоружению Ирана.