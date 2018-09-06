10:32 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202969:Polishuk

Только усилением санкций и единством можно остановить Кремль и новые жертвы, - Порошенко

Политика умиротворения Российской Федерации не действует.

Только усилением санкций и единством можно остановить Кремль и новые жертвы, - Порошенко

Только ужесточение санкционного режима против Москвы и солидарной позицией мирового сообщества можно не допустить появления новых жертв от действий России. Такое мнение в среду вечером, 5 сентября, на своей страничке в социальной сети, президент Украины Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что выводы экспертов ОЗХО по применению именно "Новичка" в британском Эймсбери - это очередное подтверждение преступной сущности российского агрессора. Для него ценность человеческой жизни ничего не стоит. А для его преступлений - не существует границ.

По его словам, "список жертв Кремля шокирует", это десятки украинских политических заключенных в российских тюрьмах, сотни погибших в результате сбивания Россией рейса МН17, тысячи погибших на Донбассе и миллионы украинских граждан, которые выброшены из своих домов российскими агрессорами.

Не умиротворением и флиртом с Москвой, а усилением санкций и единством и солидарностью сможем остановить кремлевский яд и не допустить дальнейшего расползания и новых жертв" - подчеркнул глава Украинского государства, добавив, что украинская авантюра дорого стоит Кремлю, постоянно увеличивая цену агрессии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Великобритании полиция обнародовала серию фотографий с камер видеонаблюдения с двумя россиянами, которых обвиняют в отравлении. В частности, записи камер видеонаблюдения дали возможность отследить маршрут передвижения Петрова и Боширова 3 и 4 марта. После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии работают в Главном разведывательном управлении Минобороны России.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина заполнила свои ПХГ газом на 48% Между Украиной и Польшей расширяется железнодорожное сообщение На Трухановом острове в Киеве разбился вертолет - ФОТО В США скончался актер игравший в фильме Терминатор
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив