Только усилением санкций и единством можно остановить Кремль и новые жертвы, - Порошенко

Только ужесточение санкционного режима против Москвы и солидарной позицией мирового сообщества можно не допустить появления новых жертв от действий России. Такое мнение в среду вечером, 5 сентября, на своей страничке в социальной сети, президент Украины Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что выводы экспертов ОЗХО по применению именно "Новичка" в британском Эймсбери - это очередное подтверждение преступной сущности российского агрессора. Для него ценность человеческой жизни ничего не стоит. А для его преступлений - не существует границ.

По его словам, "список жертв Кремля шокирует", это десятки украинских политических заключенных в российских тюрьмах, сотни погибших в результате сбивания Россией рейса МН17, тысячи погибших на Донбассе и миллионы украинских граждан, которые выброшены из своих домов российскими агрессорами.

Не умиротворением и флиртом с Москвой, а усилением санкций и единством и солидарностью сможем остановить кремлевский яд и не допустить дальнейшего расползания и новых жертв" - подчеркнул глава Украинского государства, добавив, что украинская авантюра дорого стоит Кремлю, постоянно увеличивая цену агрессии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Великобритании полиция обнародовала серию фотографий с камер видеонаблюдения с двумя россиянами, которых обвиняют в отравлении. В частности, записи камер видеонаблюдения дали возможность отследить маршрут передвижения Петрова и Боширова 3 и 4 марта. После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии работают в Главном разведывательном управлении Минобороны России.