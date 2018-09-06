10:32 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Совет Европы требует от Украины улучшения условий в тюрьмах

Комитет Совета Европы обратился к украинским властям безотлагательно принять меры для улучшения условий содержания, заключенных в тюрьмах. Об этом говорится в отчете Европейского комитета по предотвращению пыток.

Совет Европы требует от Украины улучшения условий в тюрьмах

Согласно документу, большинство украинских тюрем, которые посетила миссия, поразили ужасными условиями. Речь идет о пенитенциарных учреждениях в Киеве и Львове.

Известно, что содержания в Лукьяновском СИЗО расцениваются как бесчеловечные и унизительные. Кроме того, в украинских тюрьмах до сих пор наблюдается насилие между заключенными.

В миссии предполагают, что это может быть результатом нехватки персонала, поэтому украинским властям рекомендуют увеличить численность работников тюрем, улучшить их подготовку и поднять зарплаты. Также раскритиковали уровень медицинских услуг в тюрьмах. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за первые полгода в тюрьмах оккупированного Крыма умерли четверо заключенных. В СИЗО Симферополя были найдены повешенными Сервер Беляев и Олег Гончаров. В карцере был найден повешенным 23-летний Дмитрий Шапошник.


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