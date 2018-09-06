Рада приняла за основу закон о воинском приветствии "Слава Украине"

За соответствующий законопроект №9036 проголосовали 284 народных депутатов. Таким образом, согласно принятому проекту, лицо, которое вручило боевой флаг, приветствует личный состав воинской части с получением флага словами "Слава Украине". Личный состав воинской части на приветствие отвечает "Героям слава". После этого командир воинской части выступает с ответным словом.

Также указано, что на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями парламентских фракций и групп призвал поддержать законопроект об изменениях устава Вооруженных сил Украины, касающихся введения военного приветствия "Слава Украине".

При этом похожий по содержанию законопроект №7549 еще в феврале предложил рассмотреть Кабинет министров. Среди прочего, предлагалось внести изменения в Устав внутренней службы ВСУ, заменив приветствие "Желаю здоровья" на "Слава Украине!".

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Украины в четверг, 6 сентября, одобрили изменения в назначение единовременного пособия после смерти военного, согласно которыми выплаты будут проводиться также в случае смерти в течение года после увольнения.

Законопроект №6268-1 во втором чтении был поддержан 261 голосом.