11:32 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада приняла за основу закон о воинском приветствии "Слава Украине"

Верховная рада Украины в четверг, 6 сентября, приняла в первом чтении законопроект об изменении воинского приветствия на "Слава Украине - Героям Слава!".

Рада приняла за основу закон о воинском приветствии

За соответствующий законопроект №9036 проголосовали 284 народных депутатов. Таким образом, согласно принятому проекту, лицо, которое вручило боевой флаг, приветствует личный состав воинской части с получением флага словами "Слава Украине". Личный состав воинской части на приветствие отвечает "Героям слава". После этого командир воинской части выступает с ответным словом.

Также указано, что на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями парламентских фракций и групп призвал поддержать законопроект об изменениях устава Вооруженных сил Украины, касающихся введения военного приветствия "Слава Украине".

При этом похожий по содержанию законопроект №7549 еще в феврале предложил рассмотреть Кабинет министров. Среди прочего, предлагалось внести изменения в Устав внутренней службы ВСУ, заменив приветствие "Желаю здоровья" на "Слава Украине!".

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Украины в четверг, 6 сентября, одобрили изменения в назначение единовременного пособия после смерти военного, согласно которыми выплаты будут проводиться также в случае смерти в течение года после увольнения.

Законопроект №6268-1 во втором чтении был поддержан 261 голосом.


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