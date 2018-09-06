Депутаты парламента работают над языковым вопросом Украины

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о создании межфракционного депутатского объединения "За мову" во время заседания.

Отмечается, что руководителем объединения стал нефракционный народный депутат Виктор Кривенко.

Кроме того, более 80 общественных деятелей, представителей творческих профессий и преподавателей призывают народных депутатов принять обновленный законопроект №5670д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко поблагодарил русскоязычных украинцев за понимание усилий власти в развитии украинского языка. Президент подчеркнул, что частота использования украинского языка по сравнению с 2014 годом значительно выросла.