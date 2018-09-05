12:43 05.09.2018 | Политика | Новости
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Совет ЕС вновь продлил санкции в отношении РФ

Совет Европейского Союза принял решение вновь продлить на полгода индивидуальные санкции против России относительно более 150 человек и около 50 компаний за агрессию против Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Совет ЕС вновь продлил санкции в отношении РФ

Глава украинского государства написал в соцсети, что решение Брюсселя было полностью логичным, ведь РФ должна отвечать за свою агрессию против Украины.

"Единым непоколебимым трансатлантическим фронтом идем вперед!", - гарант.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после принятия изменений в Конституцию Украины относительно внешнего курса государства будет разработка изменений по Автономной Республике Крым. При этом глава государства подчеркнул, что в ближайшее время будет созвано Конституционную комиссию в связи с будущими изменениями по АР Крым, так как они предусматривают изменения в другие разделы Конституции.


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