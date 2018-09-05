09:59 05.09.2018 | Политика | Новости
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Преемником Маккейна в Сенате США станет Джон Кайл

Бывший сенатор от Аризоны, республиканец Джон Кайл займет место Джона Маккейна в Сенате Соединенных Штатов Америки.

Преемником Маккейна в Сенате США станет Джон Кайл

Губернатор Аризоны Даг Дьюси связался с бывшим сенатором вскоре после известия о смерти Маккейна. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на слова помощника губернатора, он искал того, кто сможет быстро вступить в должность и заняться незавершенными делами сенатора.

В свою очередь вдова Маккейна приветствовала данное решение. По ее словам, Кайл − дорогой друг для нее и Джона. Это огромная дань уважения Джону, что он готов вернуться к государственной службе, чтобы помочь штату Аризона, 0 написала Синди Маккейн в своем Twitter.

Сам Кайл, который ушел из Сената после трех сроков в 2012 году, заявил, что принял назначение из чувства долга перед страной, но готов исполнять обязанности сенатора по меньшей мере до конца года.

Он будет работать до осени 2020 года − срока, на который избирался политик. Лишь осенью 2022 года будет избран сенатор на шесть лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. После продолжительной церемонии прощания его 2 сентября похоронили на территории Военно-морской академии США в городе Аннаполис штат Мэриленд.


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