Преемником Маккейна в Сенате США станет Джон Кайл

Губернатор Аризоны Даг Дьюси связался с бывшим сенатором вскоре после известия о смерти Маккейна. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на слова помощника губернатора, он искал того, кто сможет быстро вступить в должность и заняться незавершенными делами сенатора.

В свою очередь вдова Маккейна приветствовала данное решение. По ее словам, Кайл − дорогой друг для нее и Джона. Это огромная дань уважения Джону, что он готов вернуться к государственной службе, чтобы помочь штату Аризона, 0 написала Синди Маккейн в своем Twitter.

Сам Кайл, который ушел из Сената после трех сроков в 2012 году, заявил, что принял назначение из чувства долга перед страной, но готов исполнять обязанности сенатора по меньшей мере до конца года.

Он будет работать до осени 2020 года − срока, на который избирался политик. Лишь осенью 2022 года будет избран сенатор на шесть лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. После продолжительной церемонии прощания его 2 сентября похоронили на территории Военно-морской академии США в городе Аннаполис штат Мэриленд.