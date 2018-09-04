17:56 04.09.2018 | Политика | Новости
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Правительство Каталонии снова возьмется за независимость региона

Каталонский лидер Ким Торра возобновит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум по более широкой автономии.

Правительство Каталонии снова возьмется за независимость региона

Об этом сообщает Reuters.

Торра во вторник вечером обнародует свою дорожную карту по отделению Каталонии.

Его лекция состоится за неделю до Каталонского национального дня - "диадем", во время которого на улицы традиционно выходят сотни тысяч сторонников независимости. Торрa призвал к массовости в этом году, чтобы показать продолжающуюся поддержку отделения Каталонии.

Собеседник агентства в каталонском правительстве сообщил, что Торра сегодня озвучит требование о проведении нового референдума о независимости региона.

Как сообщал "УРА-Информ", нынешний рулевой женералитета Каталонии Хоаким Торра заявил, что будет добиваться от Мадрида создания собственной республики. Об этом передает El Mundo. В своей пламенной речи, приуроченной годовщине терактов в Барселоне и Камбрилсе, Торра предложил бороться с терроризмом своими силами.


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