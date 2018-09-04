Парубий пообещал не допустить выборов со старым составом ЦИК

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обещает не допустить чтобы выборы в Украине прошли с старым составом Центральной избирательной комиссии.

Как заявил глава парламента в понедельник вечером, 3 сентября в эфире одного из украинских телеканалов, он считает невозможным такой сценарий.

ЦИК должен быть переизбран. Я знаю, возможно, есть определенные политические силы, которые бы хотели, чтобы осталась старая ЦИК, однако как председатель парламента, я не допущу, чтобы выборы в Украине проходили при старым составом, - заявил он, добавив, что этот вопрос должен быть решен как можно быстрее.

Парубий также заверил, что если не в ближайшую неделю, то в ближайшие недели должно быть принято решение и ЦИК должна быть обновлена. В этой дискуссии, которая, к сожалению, очень долго продолжалась, мы должны поставить точку. Я уверен, что украинский парламент на этой сессии, в ближайший период, это сделает, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, еще в феврале нынешнего года Парубий просит все компетентные органы как можно быстрее провести юридические процедуры, чтобы парламент смог уже на следующей неделе выйти на голосование по кандидатурам членов Центральной избирательной комиссии.