22:59 03.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко планирует изменения в Конституцию по Крыму

После принятия изменений в Конституцию Украины относительно внешнего курса государства будет разработка изменений по Автономной Республике Крым.

Порошенко планирует изменения в Конституцию по Крыму

Об этом в понедельник, 3 сентября, на встрече с руководством Верховной рады, правительства и представителями парламентских фракций сообщил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства подчеркнул, что в ближайшее время будет созвано Конституционную комиссию в связи с будущими изменениями по АР Крым, так как они предусматривают изменения в другие разделы Конституции.

Президент пригласил представителей всех фракций еще на этапе подготовки принять участие в работе Конституционной комиссий и внести свои предложения по Крыму.

По словам Порошенко, партнеры Украины из числа крымских татар активно участвуют в разработке изменений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко зарегистрировал в парламенте проект изменений в Конституцию Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский союз.


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