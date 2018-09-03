Порошенко планирует изменения в Конституцию по Крыму

Об этом в понедельник, 3 сентября, на встрече с руководством Верховной рады, правительства и представителями парламентских фракций сообщил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства подчеркнул, что в ближайшее время будет созвано Конституционную комиссию в связи с будущими изменениями по АР Крым, так как они предусматривают изменения в другие разделы Конституции.

Президент пригласил представителей всех фракций еще на этапе подготовки принять участие в работе Конституционной комиссий и внести свои предложения по Крыму.

По словам Порошенко, партнеры Украины из числа крымских татар активно участвуют в разработке изменений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко зарегистрировал в парламенте проект изменений в Конституцию Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский союз.