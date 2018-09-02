США и Россия готовы использовать боевых роботов в случае возникновения конфликта

Сообщается, что 2-3 сентября в ходе женевской конференции о видах обычного оружия обсуждала потребность в инициировании переговоров о полностью автономном оружии с искусственным интеллектом, на официальном уровне Вашингтон и Москва подтвердили, что наличие такого вида вооружения позволяет им полноценно обеспечивать безопасность границ собственного государства.

На сегодняшний день Россия, США, Южная Корея, Израиль и Австралия являются единственными государствами, которые отказываются подписывать соглашение. Координатор кампании по остановке боевых роботов Мэри Уерхем считает, что подобные заявления в очередной раз подтверждают, что мир не стремиться к разоружению, а как раз-таки наоборот - происходит тотальная роботизация военного производства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США собираются ввести новые санкции в отношении российского бизнеса.