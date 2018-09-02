15:36 02.09.2018 | Политика | Новости
100202666:roman

США и Россия готовы использовать боевых роботов в случае возникновения конфликта

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация отказались ратифицировать документ ООН о запрете использования боевых роботов в боевых действиях. Об этом передает Politico.

США и Россия готовы использовать боевых роботов в случае возникновения конфликта

Сообщается, что 2-3 сентября в ходе женевской конференции о видах обычного оружия обсуждала потребность в инициировании переговоров о полностью автономном оружии с искусственным интеллектом, на официальном уровне Вашингтон и Москва подтвердили, что наличие такого вида вооружения позволяет им полноценно обеспечивать безопасность границ собственного государства.

На сегодняшний день Россия, США, Южная Корея, Израиль и Австралия являются единственными государствами, которые отказываются подписывать соглашение. Координатор кампании по остановке боевых роботов Мэри Уерхем считает, что подобные заявления в очередной раз подтверждают, что мир не стремиться к разоружению, а как раз-таки наоборот - происходит тотальная роботизация военного производства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США собираются ввести новые санкции в отношении российского бизнеса.


Поделиться
Читайте также:
 
В одной из столичных высоток собака загрызла подростка - ФОТО В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус В центре Киева произошло групповое изнасилование - ФОТО Мэй намерена полностью вывести Британию из Евросоюза
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив