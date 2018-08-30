Порошенко сменил в Николаевской области главу управления СБУ

Таким образов, глава государства сменил Алексея Ляха, который занимал эту должность с 2017 году. Как сказано на сайте президента, указы датируются 30 августа.

В нем, в частности, Порошенко назначает Пасека Юрия Ивановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Другим же указом глава государства с данной должности уволил Алексея Ляха

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале августа Порошенко назначил главой киевского управления СБУ бывшего прокурора Олега Валендюка. Так, президент своим указом №223/2018 уволил Сергея Семочко с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Вместо него, согласно распоряжению президента, управление возглавил Олег Валендюк.

Вместе с тем, своим указом он назначил Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Все указы датированы 31 июля.