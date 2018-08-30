22:15 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Нормандская четверка" обсудят миротворцев во второй половине сентября, - Климкин

Главы министерств иностранных дел стран-участниц "нормандской четверки" проведут встречу во второй половине сентября.

На ней будет обсуждаться вопрос введения миротворческой миссии на Донбасс. Об этом в четверг, 30 августа, рассказал глава украинского МИДа Павел Климкин.

По его словам, Украина, Германия, Франция и Россия планируют такую встречу на вторую половину сентября. Поэтому поводу в ближайшее время будут проведены переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции, - пояснил министр, добавив, что планируется встреча политических директоров по миротворцам, скорее всего, во второй половине сентября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, когда Совбез будет решать вопрос миротворцев на Донбасс.


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