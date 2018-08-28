14:28 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Трамп обвинил Google за скрытие информации об успехах администрации президента

Американский президент выдвинул обвинения компании Google, обвинив поисковые системы в распространении фейковых новостей о президенте США.

Трамп обвинил Google за скрытие информации об успехах администрации президента

В своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что по запросу "Trump News" показывают только точку зрения и освещение событий фейковых СМИ. Другими словами, они их фальсифицируют для меня и других так, чтобы почти все истории и новости были плохими.

Как утверждает Трамп, 96% результатов по "Trump News" исходят от национальных СМИ левого толка.

"Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут хорошую информацию и новости. Они контролируют, что мы можем и не можем видеть", - написал Трамп.

Президент заявил, что ситуация с поиском Google "очень серьезная", и он планирует заняться решением этого вопроса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США около 350 изданий опубликовали редакционные статьи, в которых осудили нападения президента США Дональда Трампа на СМИ. К такой акции призвала газета The Boston Globe. Стоит отметить, что вслед за изданием к такому флешмобу присоединились как региональные, так и влиятельные общенациональные газеты.


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