Россия решила "побряцать" оружием на самых массовых учениях за последние 37 лет

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о самых масштабных с 1981 года военных учениях "Восток-2018".
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".
Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября.
В частности, в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих, около 36 тысяч единиц наземной техники и более тысячи единиц авиации.
Учения будут проходить почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов.
Как отмечается, в них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты. Кроме того, будут полностью задействованы воздушно-десантные войска.
Как сообщал "УРА-Информ", руководство Эстонии намерено повысить расходы на оборону до 2,5 процентов ВПП. Инициатором затратного проекта выступили представители партии "Отчизна", которые считают, что необходимо укрепить существующую структуру государственной обороны и развивать дополнительные самостоятельные военные возможности республики.