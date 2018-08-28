Россия решила "побряцать" оружием на самых массовых учениях за последние 37 лет

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".



Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября.



В частности, в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих, около 36 тысяч единиц наземной техники и более тысячи единиц авиации.



Учения будут проходить почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов.



Как отмечается, в них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты. Кроме того, будут полностью задействованы воздушно-десантные войска.

Как сообщал "УРА-Информ", руководство Эстонии намерено повысить расходы на оборону до 2,5 процентов ВПП. Инициатором затратного проекта выступили представители партии "Отчизна", которые считают, что необходимо укрепить существующую структуру государственной обороны и развивать дополнительные самостоятельные военные возможности республики.