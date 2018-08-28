13:09 28.08.2018 | Политика | Новости
100202315:roman_z

Россия решила "побряцать" оружием на самых массовых учениях за последние 37 лет

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о самых масштабных с 1981 года военных учениях "Восток-2018".

Россия решила

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".
 
Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября.
 
В частности, в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих, около 36 тысяч единиц наземной техники и более тысячи единиц авиации.
 
Учения будут проходить почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов.
 
Как отмечается, в них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты. Кроме того, будут полностью задействованы воздушно-десантные войска.

Как сообщал "УРА-Информ", руководство Эстонии намерено повысить расходы на оборону до 2,5 процентов ВПП. Инициатором затратного проекта выступили представители партии "Отчизна", которые считают, что необходимо укрепить существующую структуру государственной обороны и развивать дополнительные самостоятельные военные возможности республики.


Поделиться
Читайте также:
 
Санкции как обоюдоострое оружие В НБУ рассказали, сколько денег потратили при Януковиче для поддержки курса доллара В Крыму произошел химический выброс Под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 11 пострадавших - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив