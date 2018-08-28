Министр экологии Франции заявил об отставке

Такое решение было одним из самых сложных в его жизни, - заявил сам министр в эфире радиостанции "Франс-энтер". По его словам, он чувствует себя "одиноко" в правительстве, когда речь заходит о реализации связанных с защитой окружающей среды инициатив и что ему не удалось добиться успеха в достижении поставленных целей.

Я не хочу лгать себе. Я не хочу создавать иллюзии, что мое присутствие в составе правительства означает, что мы находимся на должном уровне в реализации наших целей (по проблемам окружающей среды, - пояснил он.

Министр также отметил, что принял решение накануне вечером и не оповещал о своей отставке ни президента страны Эмманюэля Макрона, ни главу правительства Эдуара Филиппа.

Вместе с тем Юло признал, что последние несколько месяцев работы в правительстве стали для него "страданием".

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что такое решение Юло, возможно, вызвано состоявшейся накануне в Елисейском дворце встречей, на которую президент Франции пригласил его и представителей охотничьих хозяйств. По итогам переговоров Макрон согласился вдвое снизить цены национальной лицензии на охоту. Подобная мера вызвала серьезную обеспокоенность со стороны активистов, занимающихся защитой окружающей среды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новый этап развития обороны Европейского союза на фоне торговой войны с США. Во время выступления перед французскими послами Макрон заявил, что безопасность и суверенитет Европы зависят от самих европейцев.