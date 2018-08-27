Украина передала Турции список пленников Кремля

Об этом сообщил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, передает "Громадське".

Отмечается, что список передали через украинское посольство в Турции.

Джемилев добавил, что Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом России Владимиром Путиным об освобождении украинских политзаключенных.

Как сообщал "УРА-Информ", деловая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в Тегеране, в рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана. Информацию об встрече подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.