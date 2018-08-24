США посоветовали России не совать свой нос в украинские выборы

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Болтона, США готовы сотрудничать с правительством Украины по недопущению вмешательства РФ в украинские выборы.

Он подчеркнул, что обсудил с Главой украинского государства вариант рассмотрения тех шагов, которые Украина и США могут предпринять, чтобы не допустить вмешательства в выборы.

Как сообщал "УРА-Информ", Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение 10 лет Евросоюз определится с шагами по их интеграции.