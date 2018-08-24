16:19 24.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США посоветовали России не совать свой нос в украинские выборы

США предостерегли Россию от вмешательства в выборы в Украине, которые должны пройти в марте 2019 года.

США посоветовали России не совать свой нос в украинские выборы

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Болтона, США готовы сотрудничать с правительством Украины по недопущению вмешательства РФ в украинские выборы.

Он подчеркнул, что обсудил с Главой украинского государства вариант рассмотрения тех шагов, которые Украина и США могут предпринять, чтобы не допустить вмешательства в выборы.

Как сообщал "УРА-Информ", Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение 10 лет Евросоюз определится с шагами по их интеграции.


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