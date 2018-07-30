Польской оппозиционерке пришлось извиниться за Украину

Об этом информирует издание Gazeta Wyborcza.

Свой жесткий комментарий польский политик опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter.

Отметим, что её слова имеют отношение к проходящим в Варшаве демонстрациям, направленным против изменений в закон о Верховном суде Польши.

Данный закон был подписанный в четверг президентом Дудой. В этот же день и прошли массовые протесты. Один из протестующих вел себя особенно агрессивно, из-за чего в сети распространились сообщения, что он якобы похож на украинца Вячеслава Скидана, выступающего в программе "Jaka to melodia".

После этого партия "Гражданская платформа" раскритиковала антиукраинский пост коллеги. А лидер "Клуба советников Гражданской платформы" Ярослав Шостаковский посчитал его и вовсе недопустимым.

В связи с волной критики в свой адрес, Суска удалила свой комментарий, опубликовав извинения. Она написала, что не знает, что с ней произошло и просит прощения.

Тем не менее, Шостаковский заявил, что советницу следует наказать и он уже направил соответствующий запрос в Региональный коллегиальный суд.