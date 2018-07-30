Польской оппозиционерке пришлось извиниться за Украину

Из-за скандального заявления советника оппозиционной партии "Гражданская платформа" Моники Суской в Польше разгорелся целый скандал. Дело в том, что оппозиционерка назвала украинцев "пятой колонной", что спровоцировало бурную реакцию у общественности.
Об этом информирует издание Gazeta Wyborcza.
Свой жесткий комментарий польский политик опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter.
Отметим, что её слова имеют отношение к проходящим в Варшаве демонстрациям, направленным против изменений в закон о Верховном суде Польши.
Данный закон был подписанный в четверг президентом Дудой. В этот же день и прошли массовые протесты. Один из протестующих вел себя особенно агрессивно, из-за чего в сети распространились сообщения, что он якобы похож на украинца Вячеслава Скидана, выступающего в программе "Jaka to melodia".
После этого партия "Гражданская платформа" раскритиковала антиукраинский пост коллеги. А лидер "Клуба советников Гражданской платформы" Ярослав Шостаковский посчитал его и вовсе недопустимым.
В связи с волной критики в свой адрес, Суска удалила свой комментарий, опубликовав извинения. Она написала, что не знает, что с ней произошло и просит прощения.
Тем не менее, Шостаковский заявил, что советницу следует наказать и он уже направил соответствующий запрос в Региональный коллегиальный суд.