18:12 30.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Денисова просит немецкого омбудсмена посодействовать в организации встречи с Сенцовим

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит правительственного комиссара по политике в области прав человека и гуманитарной помощи МИД Германии Бербель Кофлер поспособствовать в организации встречи с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии города Лабытнанги.

Денисова просит немецкого омбудсмена посодействовать в организации встречи с Сенцовим

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

Денисова подчеркнула, что поддержка и давление международного сообщества в решении сложной ситуации с обеспечением и защитой прав украинских политзаключенных в России, имеет чрезвычайно большое значение и будет способствовать позитивному решению проблемы.

Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в тюрьме "Владимирский централ" заключенного гражданина Украины Николая Карпюка. Соответствующий визит российский омбудсмен сделала по просьбе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.


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