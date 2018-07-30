Денисова просит немецкого омбудсмена посодействовать в организации встречи с Сенцовим

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

Денисова подчеркнула, что поддержка и давление международного сообщества в решении сложной ситуации с обеспечением и защитой прав украинских политзаключенных в России, имеет чрезвычайно большое значение и будет способствовать позитивному решению проблемы.

Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в тюрьме "Владимирский централ" заключенного гражданина Украины Николая Карпюка. Соответствующий визит российский омбудсмен сделала по просьбе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.