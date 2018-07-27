15:37 27.07.2018 | Политика | Новости
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Еще одна страна подозревает Россию во вмешательстве в выборы

Руководитель агентства военной разведки Дании Ларс Финдсен заявил, что Копенгаген готовится к потенциальному российского вмешательства в всеобщие выборы в стране в 2019 году.

Еще одна страна подозревает Россию во вмешательстве в выборы

Об этом пишет местная газета Berlingske.

Как отмечается, разведка Дании в мая 2018 года выявила, что уровень угрозы кибершпионажа против Дании со стороны России очень высок.

"УРА-Информ" ранее сообщал, что Россию обвиняют во вмешательстве в выборы американского президента.

Позже Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах.


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