Еще одна страна подозревает Россию во вмешательстве в выборы

Об этом пишет местная газета Berlingske.

Как отмечается, разведка Дании в мая 2018 года выявила, что уровень угрозы кибершпионажа против Дании со стороны России очень высок.

"УРА-Информ" ранее сообщал, что Россию обвиняют во вмешательстве в выборы американского президента.

Позже Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах.