ВР Украины проведет аудит эффективности медреформы

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте, инициатором которого является депутат Сергей Каплин.

Проектом также предусмотрено принятие мер по увеличению должностных окладов медработникам, а также возможности установления с 2019 года надбавки за престижность труда в предельном размере в 20% от оклада.

Текст документа касается необходимости внесения правительством в Раду представления относительно кандидатуры министра здравоохранения.

После принятия документа, Кабмин обязан проинформировать парламент о состоянии выполнения мероприятий до 15 октября этого года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Национальная служба здоровья Украины планирует реализовать политику страны по повдоду финансирования медицинских услуг для населения. Так заявил руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко во время заседания правительства. По словам Петренко, НСЗУ будут действовать уполномоченным органом на реализацию политики государства с точки зрения финансирования медицинских услуг для граждан.