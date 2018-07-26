13:29 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100199880:nastya

ВР Украины проведет аудит эффективности медреформы

В Верховной Раде Украины обратились к Кабинету министров с предложением провести аудит эффективности для населения реформирования системы здравоохранения.

ВР Украины проведет аудит эффективности медреформы

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте, инициатором которого является депутат Сергей Каплин.

Проектом также предусмотрено принятие мер по увеличению должностных окладов медработникам, а также возможности установления с 2019 года надбавки за престижность труда в предельном размере в 20% от оклада.

Текст документа касается необходимости внесения правительством в Раду представления относительно кандидатуры министра здравоохранения.

После принятия документа, Кабмин обязан проинформировать парламент о состоянии выполнения мероприятий до 15 октября этого года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Национальная служба здоровья Украины планирует реализовать политику страны по повдоду  финансирования медицинских услуг для населения. Так заявил руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко во время заседания правительства. По словам Петренко, НСЗУ будут действовать уполномоченным органом на реализацию политики государства с точки зрения финансирования медицинских услуг для граждан.


Поделиться
Читайте также:
 
Главный тренер сборной Бразилии продлил контракт до конца ЧМ-2022 Венесуэла в августе проведет деноминацию В Крыму оккупанты опять устроили "маски-шоу" у татар Всего за день в Киеве выпала трехмесячная норма осадков
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив