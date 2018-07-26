США и ЕС договорились о торговых путях между странами

Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились о снижении торгового напряжения и взаимном постепенном снятии пошлин. Об этом американский президент сообщил в своем Twitter.
В ходе переговоров стороны одобрили создание спецгруппы для наработки нового торгового соглашения. Также европейская сторона намерена возобновить импорт сои и сжиженного газа.
Трамп и Юнкер договорились о снижении торгового напряжения между США и ЕС
На итоговой пресс-конференции Трамп отметил, что торговые отношения с Евросоюзом оцениваются в триллион долларов. Так, стороны договорились работать на достижение нулевых пошлин и устранение торговых барьеров.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава американского государства Дональд Трамп рассказал о готовности снятия пошлин с европейских товаров, если ЕС в ответ снимет ограничения с товаров США. По этому поводу он предложил ЕС отказаться от всех тарифов, ограничений и субсидий. Переговоры по торговым проблемам будут обсуждаться Трампом с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, который прибывает в США с визитом.