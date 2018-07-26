17:36 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Координатор ОБСЕ не спешит проведывать украинцев в тюрьмах боевиков

Координатор ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Тони Фриш намерен посетить украинских заложников на территории временно оккупированного Донбасса.

Координатор ОБСЕ не спешит проведывать украинцев в тюрьмах боевиков

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Однако представитель организации не спешит. Как сообщила Геращенко, Фриш подтвердил, что отправится к заложникам лишь в сентябре. Он пообещал навестить незаконно удерживаемых.

Геращенко отметила, что по инициативе украинских представителей в гуманитарной подгруппе в Минске, состоялась встреча Фриша с семьями заложников.

Как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров выделит семьям украинских политзаключенных по 100 тысяч гривен. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман. Кабмин проголосовал за данное решение. Гройсман добавил, что необходимо привлечь наших зарубежных партнеров для скорейшего освобождения украинских узников.


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