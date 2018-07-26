08:32 26.07.2018 | Политика | Новости
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Британия официально поддержала декларацию США по Крыму

Великобритания полностью поддерживает заявление Соединенных Штатов Америки о несогласии признания незаконной аннексии Крыма.

Британия официально поддержала декларацию США по Крыму

Министерство иностранных дел страны заявляет, что политика Британии по данному вопросу полностью сходится с США. Как сказано на официальном сайте правительства Великобритании, опубликованном в четверг утром, 26 июля, Британия осуждает продолжающееся нарушение Россией международного права.

Крым является территорией Украины. Мы по-прежнему полностью преданы принципу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, - говорится в официальном заявлении МИД.

Британской дипломатическое ведомство также отмечает, что на территории Крыма происходят систематические преследования тех, кто выступает против аннексии, а также преследования меньшинств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в среду вечером, 25 июля, опубликова Крымскую декларацию. Согласно документу Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.


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